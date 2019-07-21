Москва, 24 мая, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Организаторы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не намерены им ограничиться, заявил 24 мая директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Цель злоумышленников — дестабилизация ситуации в России и разрушение межнационального согласия в СНГ, подчеркнул глава СВР.

«Устремления этих сил не ограничиваются единичным терактом. Теракт в «Крокусе» — одно из звеньев в цепи устремлений противников России. Они заинтересованы дестабилизировать ситуацию в нашей стране и каким-то образом разрушить межнациональное согласие на пространстве СНГ», — сказал Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб СНГ в Бишкеке.

В такую логику вписывается и недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, отметил директор СВР.

Именно англосаксы стоят у истоков целого ряда радикальных террористических группировок, в том числе на Ближнем Востоке, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске был совершён 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек, включая шестерых детей. Пострадали 550 человек.

Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе». Всего по делу задержаны более 20 человек.

Следствие ещё продолжается, но уже можно с уверенностью говорить, что украинские спецслужбы имеют к теракту в «Крокусе» непосредственное отношение, заявил 23 мая директор ФСБ Александр Бортников.