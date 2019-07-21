Москва, 21 июля, 2019, 20:47 — ИА Регнум. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подтвердила свое намерение встретиться со всеми 57 независимыми кандидатами в МГД, которым отказали в регистрации из-за превышения 10%-ного порога брака в собранных подписях. В ходе встречи будут рассмотрены возможные апелляции и обсуждены возникшие в ходе избирательной кампании проблемы. По словам представителя ЦИК, подобная встреча может состояться после 22 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Среди тех, кто не был зарегистрирован окружными комиссиями для дальнейшего участия в выборах из-за большого числа бракованных подписей, оказались независимые кандидаты и представители непарламентских партий и объединений. В том числе: Илья Яшин, Елена Русакова, Дмитрий Булыкин, Иван Жданов, Мария Коледа, Любовь Соболь, Сергей Троицкий, Сергей Митрохин, Ирина Собянина, Юлия Галямина, Константин Янкаускас, Андрей Соколов и Дмитрий Гудков.

В субботу на проспекте Сахарова прошел митинг сторонников и выдвиженцев блогера Алексея Навального, на котором звучали призывы к проведению незаконных акций в случае отказа избирательных комиссий в регистрации всех кандидатов от оппозиции.

Представитель Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут назвал подобные заявления шантажом и отметил, что все выборные процедуры регулируются в строгом соответствии с законодательством РФ, а не ультиматумами уличных митингов.

Реут обратил внимание на тот факт, что ни один из 57 незарегистрированных кандидатов, которые не прошли «подписной барьер», до сих пор так и не подал апелляцию в ЦИК, хотя имел на это полное право, начиная с 16 июля.