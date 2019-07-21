Киев, 21 июля, 2019, 19:53 — ИА Регнум. По факту нарушений при голосовании на досрочных парламентских выборах на Украине открыто более 40 уголовных производств. Об этом 21 июля говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции на странице в соцсети Facebook.

Иван Айвазовский. Ветряные мельницы в украинской степи при закате солнца. 1862

«В день голосования следователи открыли более 40 производств по избирательному процессу», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в полицию Украины по состоянию на 18:00 (совпадает с московским) поступило более 1,7 тыс. сообщений о нарушениях в ходе парламентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в Верховную раду проходят на Украине 21 июля. Жители страны изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах.

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