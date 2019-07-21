Ашхабад, 21 июля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. «Вброс в СМИ и ажиотаж вокруг информации о смерти президента Туркмении демонстрирует важную проблему транзита власти в странах Туркестана. Хотя, в случае некоторых стран, в число которых входит Туркмения, — это больше не проблема, а вопрос. Имя преемника нынешнего президента известно», — глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович прокомментировал ИА REGNUM сообщения в СМИ о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухедова.

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

По словам эксперта, данных от высокопоставленных источников в Туркмении у него нет. «Но по косвенным признакам Гурбангулы Бердымухамедов жив».

«Первый признак: полиция в городах Туркмении функционирует в прежнем режиме, усиления патрулей или увеличения их количества не отмечается. Во-вторых, никакой активности по линии военных и тем более появление военных подразделений в столице или на ее окраинах пока не зафиксировано. В-третьих, ночью СМИ Туркмении опубликовали от его лица поздравление медработникам страны. То, что президент не появлялся на публике, мало о чем говорит, так как официально он находится в отпуске. Ну и последнее — сообщение о предполагаемой смерти распространил только один источник, который вызывает серьезные сомнения».

Поэтому эксперт уверен, что не стоит спешить с объявлением о смерти президента Туркмении.

«Этот вброс в СМИ и ажиотаж вокруг информации о смерти президента демонстрирует важную проблему транзита власти в странах Туркестана. Хотя, в случае некоторых стран, в число которых входит Туркмения, — это больше не проблема, а вопрос. Имя преемника нынешнего президента известно. Им, с высокой долей вероятности, станет сын главы страны — Сердар Бердымухамедов. Сейчас он занимает пост губернатора Ахалской области», — подчеркнул Мендкович.

По мнению эксперта, сценарий «передачи власти по наследству в Туркмении готовится уже давно».

«Так же как и в случае с сыном президента Таджикистана, сына Бердымухамедова продвигают по линии государственной службы. Он проработал в парламенте, потом в МИДе, в настоящий момент он возглавляет регион. Это характерное карьерное продвижение, на вершине которого человека ждет президентский пост», — пояснил собеседник.

Он уверен, что при таком сценарии «сопротивление политических элит в Туркмении крайне маловероятно. Ведь в Туркмении уже сложилась некоторая традиция передачи власти по наследству».

"Действующий президент страны считается незаконнорожденным сыном Сапармурата Ниязова — предшественника нынешнего лидера страны. Это популярная теория, но насколько она верна, никто не скажет. Наследственная передача власти считается одним из элементов монархии, и как мне кажется, передача власти Сердару будет считаться легитимной», — резюмировал эксперт.