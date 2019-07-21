Иркутск, 21 июля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Прокуратора Иркутской области вынесла предупреждение министру региона по экологии и природным ресурсам Андрею Крючкову в связи с недопустимостью нарушения закона при проведении восстановительных работ на затопленных территориях. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Kremlin.ru Территории, пострадавшие от паводка в конце июня 2019 года. Иркутская область

Официальное предупреждение связано с тем, что власти региона не организовали очистку крупных рек и береговых полос от отходов, скопившихся в результате паводка.

«В целях недопустимости создания неблагоприятной экологической обстановки заместителем прокурора области объявлено предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии», — говорится в официальном письме ведомства.

Напомним, в связи с наводнением, начавшимся в июне этого года, в Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В регионе ведутся работы по ликвидации последствий паводка и восстановлению социальной инфраструктуры, на эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 17 млрд рублей.