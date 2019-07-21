Глава офиса Зеленского посетил штаб партии «Слуга народа»
Киев, 21 июля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. В штаб партии «Слуга народа» прибыл глава офиса президента Украины Андрей Богдан.
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Андрей Богдан
Богдан не стал общаться с журналистами и скрылся в кулуарах штаба, передает корреспондент ИА REGNUM.
В целом настроение в штабе партии Зеленского позитивное, время до конца выборов отведено под разного рода информационные дискуссии.
Посетит ли штаб своей партии президент Украины Владимир Зеленский после закрытия участков — пока неясно.
ИА REGNUM напоминает, что согласно предварительным данным, как и показывали экзит-поллы перед выборами, «Слуга народа» с огромным отрывом выигрывает у других политических сил «партийную» часть выборов.