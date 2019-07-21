Киев, 21 июля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. В зарубежном избирательном округе процесс голосования завершился на 18 избирательных участках. Об этом 21 июля заявила на брифинге в Киеве секретарь Центральной избирательной комиссии Украины Наталья Бернацкая.

Dgeise Наталья Севостьянова

«По состоянию на 18:00 процесс голосования завершился на 18 иностранных избирательных участках. В 18:30 закроется украинский участок в Исламской Республике Иран. В 19:00 голосование завершится еще в пяти иностранных избирательных участках — Азербайджан, Армения, Грузия, Объединенные Арабские Эмираты. Процесс голосования в зарубежном избирательном округе завершится в шесть часов утра 22 июля на избирательном участке в генеральном консульстве Украины в Сан-Франциско США», — сказала Бернацкая.

Она сообщила, что кандидаты в депутаты подали в ЦИК 147 исков по факту нарушения избирательного процесса.

«Очень активными были кандидаты или субъекты избирательного процесса по подаче жалоб или исков в судебные инстанции. Но в общем в сравнении с общим количеством зарегистрированных кандидатов, которое превышает 6000, в принципе, можно говорить, что их число не такое большое. Всего за данный период исков в Центральную избирательную комиссию подано 147», — рассказала Бернацкая.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По данным ЦИК по состоянию на 16:00, явка составляет 36,59%. Самая высокая активность избирателей зарегистрирована в Черниговской области (41,69%), наименьшая — в Черновицкой области (27,91%).