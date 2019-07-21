Киев, 21 июля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Судя по предварительным данным, итоги досрочных парламентских выборов, которые проходят на Украине сегодня, 21 июля, «более-менее» будут отвечать результатам соцопросов, которые публиковались ранее.

Eurosolidarity.org Петр Порошенко: Я проголосовал за ЕС и НАТО

Об этом в штабе партии Порошенко «Европейская солидарность» заявил журналистам представитель этой политсилы Александр Черненко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Черненко отметил, что в «Европейской солидарности» ожидали большую явку на выборы, а все остальное проходит без сенсаций.

ИА REGNUM напоминает, что по предварительным данным, основанным на информации по экзитполам, партия Порошенко с запасом проходит в парламент следующего созыва, набирая 8−9% голосов, при избирательном барьере в 5%.

Явка по Украине состоянием на 16:00 составляла всего 36,59%. Во Львовской области, которая традиционно поддерживает экс-президента Украины, явка пока что меньше средней по стране — 34,85%.