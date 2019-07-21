Киев, 21 июля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. На внеочередных парламентских выборах Украины явка избирателей может составить 45%. Об этом 21 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Алексей Калиниченко.

Фотий Красицкий. Гость из Запорожья. 1901

«Явка на внеочередных выборах существенно не изменится. Возможно, до конца дня она дотянет до 45%. То, как явка отразится на результатах, зависит от того, какая политическая сила давала мотивацию своему избирателю, своему электоральному ядру. С другой стороны, все ложится на ответственность самих избирателей: чего люди хотят, на какой состав парламента они надеются?», — сказал Калиниченко.

Как сообщалось, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. По данным Центральной избирательно комиссии, на 16.00 явка избирателей составляет 36,47%.Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что наибольшее число сообщений о нарушениях зафиксировано в Днепропетровской области и на Донбассе.