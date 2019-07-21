Токио, 21 июля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, полномочия которого истекают в 2021 году, хочет до конца своего срока заключить мирный договор с Российской Федерации. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава правительства Японии в эфире местного телевидения.

Kremlin.ru Синдзо Абэ

«Я хочу продвинуть вперед переговоры (с Российской Федерацией), направленные на заключение договора (мирного договора)», — сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Япония не заключили мирного соглашения после окончания Второй мировой войны. Вопрос принадлежности южной части Курил является основным камнем преткновения. Четыре острова Курильской гряды (Шикотан, Итуруп, Кунашир и Хабомаи), которые отошли СССР по итогам войны, в Японию считают своими «северными территориями».

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