Домбаровский, Оренбургская область, 21 июля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 21 июля, введён режим ЧС в Домбаровском районе. Горит лесной массив вблизи населённого пункта Курмансай, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба Главного управления МЧС России по Оренбургской области Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют крупный природный пожар на территории Ясненского г.о

Стоит отметить, что в Новоорском районе третий день ведут борьбу с травяным пожаром. Сгорело 50 тыс. га, на площади в 25 га — открытое горение. С 19 июля в муниципальном образовании действует режим ЧС. В тушении задействована авиация.

Сегодня, 21 июля, вертолёт Ми-8 совершил 37 сбросов воды на наиболее опасные участки горения на территории Новоорского, Домбаровского районов и Ясненского районов, самолёт Ил-76 произвёл четыре сброса в Домбаровском и Ясненском районах.

Утром 21 июля в Ясненском городском округе возникла угроза распространения огня на населенный пункт Акжарское. Из-за жары и сильного ветра пожар стремительно надвигался на село. В горно-технологическом техникуме Ясного подготовили пункт временного размещения, а для эвакуации людей — автобусы от администрации. В настоящее время угроза населенным пунктам отсутствует.