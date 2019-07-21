Киев, 21 июля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. В день парламентских выборов на Украине наблюдатели фиксируют наибольшее число нарушений в Донецкой области, сообщил в воскресенье, 21 июля, руководитель киевского отделения партии «Оппозиционная платформа» Александр Пузанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

На некоторых участках фиксируются выносы бюллетеней, подкупы и подвоз избирателей, ведение агитации и удаление с участков журналистов, рассказал Пузанов.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.