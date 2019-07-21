Явка по Украине на 16:00 — 36,21%: активно голосуют сельские регионы
Киев, 21 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Явка на досрочных парламентских выборах на Украине на 16:00 составляет 36,21%.
Такие данные обнародовал украинский ЦИК по результатам обработки данных со 125 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM.
Наибольшая явка на этот момент зафиксирована в «сельской Украине» — Черниговской области Украины — 42,05%, также среди лидеров — Полтавская область — 40,81% и Хмельницкая область — 40,06%.
Украинская часть бывшей Луганской области показывает явку 38,13%, украинская часть бывшей Донецкой области — 35,17%.
Меньше всего явка на Закарпатье — 21,82%, в Черновицкой области — 27,91% и в Ивано-Франковской области — 31,07%.
Не слишком высокая явка и по Киеву — 34,87%.
ИА REGNUM напоминает, что большинство экспертов предсказывало явку на парламентские выборы в районе 50%.