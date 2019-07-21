Киев, 21 июля, 2019, 17:01 — ИА Регнум. Явка на досрочных парламентских выборах на Украине на 16:00 составляет 36,21%.

Константин Крыжицкий. Вечер на Украине. 1882

Такие данные обнародовал украинский ЦИК по результатам обработки данных со 125 избирательных округов из 199, передает корреспондент ИА REGNUM.

Наибольшая явка на этот момент зафиксирована в «сельской Украине» — Черниговской области Украины — 42,05%, также среди лидеров — Полтавская область — 40,81% и Хмельницкая область — 40,06%.

Украинская часть бывшей Луганской области показывает явку 38,13%, украинская часть бывшей Донецкой области — 35,17%.

Меньше всего явка на Закарпатье — 21,82%, в Черновицкой области — 27,91% и в Ивано-Франковской области — 31,07%.

Не слишком высокая явка и по Киеву — 34,87%.

ИА REGNUM напоминает, что большинство экспертов предсказывало явку на парламентские выборы в районе 50%.