Херсон, 21 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Херсонской области Украины из-за сообщения о минировании прекращал работу один из избирательных участков, где проходило голосование на досрочных парламентских выборах Верховной рады. Об этом сообщает корреспондент «112 Украина» с места событий.

Давид Бурлюк. Мельница. Херсонщина . Конец 1900-х

По его словам, ЧП произошло в воскресенье, 21 июля, в Белозерском районе.

«Неизвестный позвонил и сообщил о том, что якобы один из участков заминирован, — сообщил корреспондент. — Людей эвакуировали».

Отмечается, что сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП и проверившие участок, взрывчатку не нашли.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Олег Конопольский на брифинге в Киеве заявил, что выборы в Верховную раду Украины проходят в штатном режиме.

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