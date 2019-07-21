Прага, 21 июля, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Более 1 тыс. граждан Украины, которые в настоящее время находятся в Чехии, уже проголосовали на выборах в Верховную раду. Об этом сообщила председатель избирательной комиссии при посольстве Украины в Чехии Светлана Шаповал в эфире «112 Украина».

Прага

«Имеем 1,2 тыс. проголосовавших (в Чехии), — рассказала Шаповал. — Надеемся, что цифра будет увеличиваться».

При этом председатель избирательной комиссии при посольстве Украины в Чехии добавила, что правоохранительные органы пока никаких нарушений и провокаций не зафиксировали.

Как передавало ИА REGNUM, досрочные парламентские выборы на Украине проходят 21 июля 2019 г. Голосование, которое проходит по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, продлится до 20:00 по местному времени (совпадает с московским).

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