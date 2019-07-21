Киев, 21 июля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Число обращений, связанных с нарушениями на выборах, заметно сократилось в сравнении с президентскими выборами, которые прошли в марте-апреле 2019 года, сообщили в МВД Украины в воскресенье, 21 июля.

President.gov.ua

Ранее в МВД сообщили, что к 14.00 местного времени поступило около 1200 обращений, открыты 10 уголовных производств.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.