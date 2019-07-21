Выборы в Раду: кастрюля-сейф и мужчина без штанов в кабинке для голосования
Киев, 21 июля, 2019, 16:02 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выложил на своей странице в Facebook фото алюминиевой кастрюли, которую в одном из сел Кировоградской области используют вместо сейфа для хранения бюллетеней. Примечательно, что сотрудники участковой избирательной комиссии умудрились опечатать «сейф».
При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев выложил на странице Facebook Луценко фото одного из избирательных участков, на котором в кабинке запечатлен мужчина со спущенными штанами.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. По состоянию на 12:00 полиция зафиксировала 606 обращений о нарушениях в ходе избирательного процесса. Большинство сообщений касаются фактов незаконной агитации в день выборов.