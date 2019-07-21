Кванджу, Южная Корея, 21 июля, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Казань получила права второй раз в истории провести чемпионат мира по водным видам спорта. Об этом было объявлено сегодня, 21 июля, пресс-конференции руководителями Международной федерации плавания (FINA) Хулио Маглеоне.

Водное поло

Речь идёт о чемпионате мира по водным видам 2025 года. Стоит отметить, что Казань уже проводила подобный чемпионат в 2015 года.

«Для нас этот момент очень важен, десять лет спустя, красивая история. Мы еще будем обсуждать вопрос по использованию стадиона, но в целом у нас есть доверие от Международной федерации плавания (FINA), мы прошли большой путь вместе», — заявил на пресс-конференции министр спорта Татарии Владимир Леонов.

Также стало известно, что чемпионат по водным видам спорта 2027 года пройдёт в Будапеште.

В свою очередь, президент FINA Маглионе выразил надежду, что чемпионаты 2025 и 2027 года попали «в хорошие руки».