Вашингтон, 21 июля, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что американское аэрокосмическое агентство NASA могло бы не готовить высадку астронавтов на Луну, а сразу заняться проектом полёта на Марс. Об этом сообщает Politico.

Базз Олдрин и Дональд Трамп

В честь 50-летия со дня высадки первого человека на Луну президент США встретился в Овальном кабинете с главой NASA Джимом Брайденстайном и астронавтами-членами экипажа «Аполлон-11» Майклом Коллинзом и Баззом Олдрином.

На встрече обсуждалась космическая программа США, включая лунный проект «Артемида». Трамп предположил, что можно было бы не заниматься этой программой, а сразу заняться подготовкой марсианской миссии.

«Мы не знаем, что мы найдем на Марсе, но это, безусловно, будет очень интересное путешествие», — отметил президент США.

Глава NASA объяснил, что лунная программа позволит отработать технологии, требуемые для реализации марсианской миссии, поэтому она является необходимым этапом.

Дональд Трамп попросил присутствующих астронавтов высказаться по этому вопросу. Один из них — Майкл Коллинз — ответил, что можно было бы сразу заняться полётом на Марс.

«Я думаю, что лучше прямо на Марс. Я имею в виду, кто знает лучше, чем эти люди?» — подытожил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил коллегу из NASA Джима Брайденстайна с годовщиной со дня высадки американских астронавтов на Луну. Он отметил, что члены экипажа корабля «Апполон-11», совершившие эту высадку, могут занять место в одном ряду с первопроходцами, расширившими границы мира, известного человеку.