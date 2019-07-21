Киев, 21 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. ЦИК Украины уточнила данные по явке на 12:00, подсчитав сведения по 196 из 199 избирательных округов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные бюллетени

Общая явка по Украине составила 19,24%, а на первое место по активности избирателей выбралась контролируемая Киевом бывшая часть Луганской области с показателем 25,37%.

Любопытно, что в «украинской» части Донецкой области явка существенно скромнее, но все равно выше средней по стране — 21,62%.

«В целом по Украине явка никакая — меньше 18%. Зато Луганская область бьет рекорды по явке, и оппозиция здесь рвет вверх, как ракета. Друзья, давайте уже отрывайте попы от диванов, возвращайтесь с дач и голосуйте. А то будете потом кричать «спасибо жителям Донбасса за спикера и премьера»», — комментирует промежуточные результаты политолог Кирилл Сазонов.

ИА REGNUM напоминает, что традиционно на Украине в первой половине дня активно голосует юго-восток страны, во второй — запад.