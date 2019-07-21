Киев, 21 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Глава политсовета «Оппозиционного блока» Борис Колесников на выборах в Верховную раду Украины проголосовал «за мир», сказал политик журналистам в воскресенье, 21 июля.

Министерство инфраструктуры Украины Борис Колесников

По словам Колесникова, от нового состава парламента он ждет в первую очередь усилий по возвращению мира в Донбасс и рассчитывает, что это может произойти уже в 2019 году.

Без возвращения мира Украина не имеет никаких перспектив, сказал политик.

21 июля на Украине проходят досрочные парламентские выборы. Как сообщало ИА REGNUM, новый президент страны Владимир Зеленский объявил о роспуске предыдущего состава Рады и подписал указ о досрочных выборах в день своей инаугурации, 20 мая.