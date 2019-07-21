Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2019, 14:54 — ИА Регнум. 54-летний гонщик из Смоленской области трагически погиб на соревнованиях по летнему мотокроссу в Обнинске Калужской области. Причиной стала неисправность мотоцикла. В настоящее время следователи проводят экспертизу, сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Скриншот группы «Типичный Обнинск» «ВКонтакте» Врачам скорой медпомощи спасти спортсмена не удалось.

По информации пресс-службы администрации Обнинска, мотогонщик не справился с технически неисправным мотоциклом, упал на землю и оказался под колёсами мотоциклов следовавших за ним. После случившегося соревнования были немедленно остановлены. Врачам скорой медпомощи спасти спортсмена не удалось. Администрация Обнинска выразила соболезнования родным погибшего мотогонщика.

Межрегиональные соревнования по летнему мотокроссу в Обинске проходили в субботу, 20 июля.