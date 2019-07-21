Глава ЦИК Украины призвала полицию «не вмешиваться в деятельность ИК»
Киев, 21 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук попросила правоохранительные органы не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Соответствующее обращение Слипачук озвучила 21 июля на брифинг в Киеве.
Она проинформировала, что на Украине работает 27 участковых избирательных комиссий, которые ранее испытывали проблемы с открытием.
21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах.
Как информирует пресс-служба министерства внутренних дел, по состоянию на 10:00 полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах. В частности, больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67, препятствованием осуществлению избирательного права — 15.