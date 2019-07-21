Киев, 21 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук попросила правоохранительные органы не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий. Соответствующее обращение Слипачук озвучила 21 июля на брифинг в Киеве.

Kyiv.npu.gov.ua Сотрудники полиции Украины

«Я очень призываю наших правоохранителей и других лиц, которые имеют служебный статус, не вмешиваться в деятельность избирательных комиссий и дать возможность им работать в соответствии с законодательством. Я также прошу наших граждан помнить об основных правилах голосования: не нужно выходить с бюллетенями, не нужно их фотографировать, не нужно пытаться эти бюллетени получать без паспорта и прочее. Все это является нарушением избирательного процесса. Давайте все успокоимся и сделаем наш выбор так же, как мы это делали на протяжении президентской кампании: вдумчиво, ответственно», — сказала Слипачук.

Она проинформировала, что на Украине работает 27 участковых избирательных комиссий, которые ранее испытывали проблемы с открытием.

«Из 29 тыс. 885 избирательных комиссий только 27 участковых избирательных комиссий открылись с нарушением термина относительно 8:00 утра… Сейчас они все работают», — заверила Слипачук.

21 июля на Украине проходят внеочередные парламентские выборы. Граждане изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах.

Как информирует пресс-служба министерства внутренних дел, по состоянию на 10:00 полиция зафиксировала 218 заявлений и сообщений о нарушениях на выборах. В частности, больше всего зафиксировано фактов, связанных с незаконной агитацией, — 67, препятствованием осуществлению избирательного права — 15.