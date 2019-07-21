Москва, 21 июля, 2019, 12:03 — ИА Регнум. 21 июля на ВДНХ в Москве впервые пройдет Международный день шахмат. Как сообщает официальный сайт выставки, в программе праздника всемирной интеллектуальной игры бесплатные урок по шахматам для детей и взрослых, сеансы одновременной игры на десятках досках именитых мастеров. Боле того, пройдут соревнования по шахматным поединкам, победители которого получат вкусные призы. В зоне ремесел желающих научат делать значки в виде объемных фигурок слона, короля или коня. На площадке рядом с шахматным клубом состоятся сражения огромными фигурами. Устроители даже предложат истинным поклонников древней игры «шахматный» десерт.