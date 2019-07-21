Южно-Сахалинск, 21 июля, 2019, 11:51 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки, которую он устроил в одном из кафе Южно-Сахалинска. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

Feans Драка

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 июля, в сети интернет был распространен видеоролик, на котором была зафиксирована драка в кафе «Сохо», расположенном в Южно-Сахалинске. Оказалось, что один из участников драки — Подберезный.

Лимаренко на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что членов правительства Сахалинской области должны отличать не только профессионализм, но и высокие моральные качества.

После этого Подберезный был отстранен от должности.

Примечательно, что весной 2019 года Подберезный стал одним из победителей регионального конкурса по подбору кадров «Команда Сахалинской области». Именно благодаря победе в этом конкурсе он и был назначен на должность заместителя председателя правительства Сахалинской области. В правительстве он курировал сферу туризма и инвестиционного климата.