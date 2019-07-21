Киев, 21 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 местного времени на Украине оставались закрытыми дваизбирательных участка, передает корреспондент ИА REGNUM.

Закрыто

По информации МВД Украины, проблемы наблюдаются в Корюковском районе Черниговской области в селах Холмы и Жукля. На обоих участках проходит передача избирательной документации, уточняют в ведомстве.

Напомним, что по состоянию на 9:00 на Украине не открылись восемь избирательных участков, еще 16 открылись с небольшим опозданием.

Также в МВД отметили, что по состоянию на 11:00 в полицию поступило 382 заявления и сообщения, связанных с избирательным процессом.