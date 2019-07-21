Москва, 21 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравиил президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 21 июля, на официальном сайте президента России.

Kremlin.ru Башар Асад и Владимир Путин

«Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами», — сказано в поздравительной телеграмме президента России.

За последние десять лет в российско-сирийских отношениях был накоплен огромный опыт двустороннего сотрудничества. На сегодняшний день Россия и Сирия — это ближайшие союзники в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Путин выразил уверенность, что Россия вместе с Сирией смогут нанести окончательное поражение террористам, окопавшимся на сирийской земле.

Россия и дальше будет оказывать помощь законным властям Сирии, подчеркнул Путин.