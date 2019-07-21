Мадрид, 21 июля, 2019, 10:20 — ИА Регнум. Правительство Каталонии, возглавляемое Кимом Торрой, разрешило «шпионить за учениками и учителями, чтобы выяснить, на каком языке они говорят в образовательных учреждениях, на каталонском или на испанском». Об этом сообщает издание El Mundo со ссылкой на заявление Платформы в защиту языка — неправительственной организации, отстаивающей «языковое погружение» и получающей крупные субсидии от властей. Платформа занималась «наблюдением под прикрытием» в 50 каталонских школах в целях изучения языкового поведения детей и преподавателей.

Шпион

В четверг, 18 июля, организация публично признала, что некоторые из ее членов посещали учебные заведения под предлогом организации во дворах игровых мероприятий, не имеющих ничего общего с языком. При этом их истинной целью было выявить, какой язык учителя и учащиеся используют «спонтанно», когда не знают, что за ними идет наблюдение. Собранные данные были использованы в рамках исследования, проводимого платформой, результаты которого вчера были обнародованы.

Оказалось, что «на каталонском говорят только в 24% школьных и институтских дворов в Каталонии», а «27% преподавателей средней школы общаются с учениками на кастильском [т.е. испанском] на переменах». Организация подчеркивает, что такая ситуация является «аномальной» и противоречит каталонскому закону об образовании (LEC), который закрепил за каталонским языком статус языка обучения.

Платформа в защиту языка объяснила, что «образовательные учреждения не были в полной мере оповещены о сути ее деятельности», поскольку нельзя было сообщать никому о целях исследования во избежание получения ненадежных данных. При этом в ходе пресс-конференции, на которой были представлены итоговые результаты, организация призналась, что министерство образования Каталонии знало о проекте — и вето на него не наложил ни глава профильного ведомства Жозеп Баргальо, ни председатель Женералитета Ким Торра.

НПО — которая также занята тем, что жалуется на магазины, маркирующие товары на испанском языке — напрямую похвасталась своей «методологией сбора данных», разработанной специально для «социолингвистического исследования, проводившегося во дворах школ и институтов в городских районах». Ее представители объявили, что выбрали самый адекватный способ для достижения своей цели, позволивший добиться того, чтобы объекты исследования не знали о наблюдении и вели себя естественно.

Глава организации Оскар Эскудер, выступая в защиту ее методов, объяснил их тем, что на карту поставлено сохранение каталонского языка как такового. «Мы находимся в чрезвычайной языковой ситуации», — заявил он, после чего попросил о дальнейшем усилении «языкового погружения».

Напомним, что издание El Mundo выступает резко против независимости Каталонии.