Киев, 21 июля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. После первого часа голосования на досрочных парламентских выборах на Украине на территории государства оперативная обстановка спокойная.

Kyiv.npu.gov.ua Сотрудники полиции Украины на избирательном участке

Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Князев отметил, что 8 избирательных участков по Украине до сих пор не начали свою работу, а 16 участков стартовали с небольшим опозданием.

По словам силовика, сразу 4 проблемных участка находится в Черниговской области, 2 — на контролируемой Киевом территории бывшей Донецкой области, по 1 — в Николаевской и Житомирской областях.

Князев отдельно подчеркнул, что проблемы на этих участках «политические», а не силовые, в частности, несколько участков не открылись из-за споров среди членов комиссии.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 июля, Украина выбирает парламент нового созыва. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, оно проходит по смешанной пропорционально-мажоритарной системе.