Нацполиция Украины заявила о проблемах на 24 избирательных участках
Киев, 21 июля, 2019, 09:46 — ИА Регнум. После первого часа голосования на досрочных парламентских выборах на Украине на территории государства оперативная обстановка спокойная.
Такое заявление сделал глава Национальной полиции Сергей Князев на брифинге в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.
Князев отметил, что 8 избирательных участков по Украине до сих пор не начали свою работу, а 16 участков стартовали с небольшим опозданием.
По словам силовика, сразу 4 проблемных участка находится в Черниговской области, 2 — на контролируемой Киевом территории бывшей Донецкой области, по 1 — в Николаевской и Житомирской областях.
Князев отдельно подчеркнул, что проблемы на этих участках «политические», а не силовые, в частности, несколько участков не открылись из-за споров среди членов комиссии.
ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 21 июля, Украина выбирает парламент нового созыва. Голосование продлится до 20:00 по местному времени, оно проходит по смешанной пропорционально-мажоритарной системе.