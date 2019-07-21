Вашингтон, 21 июля, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Российский боксер Маским Дадашев введен в состояние медикаментозной комы после трепанации черепа, сообщили 21 июля представители команды спортсмена.

Больничная палата

«Сейчас он находится в медикаментозной коме», — приводит ТАСС слова представителя команды Дадашева.

Также представитель рассказал, что отек мозга у боксера спал и кровотечение остановлено.

Кроме того, по словам члена команды, к Дадашеву в ближайшее время должна прилететь его супруга.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 20 июля, российском боксеру Максиму Дадашеву провели трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

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