Джакарта, 21 июля, 2019, 09:47 — ИА Регнум. Правительство Индонезии разрабатывает план по запуску производства электромобилей в 2022 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в министерстве промышленности Индонезии.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

По данным издания, в производстве электромобилей в Индонезии заинтересованы некоторые крупные автопроизводители, включая Toyota и Hyundai. Правительство поддержит этот интерес, реализовав ряд стимулирующих мер. Во-первых, в Индонезии планируют пересмотреть систему налогообложения, чтобы стимулировать производство электромобилей с низким уровнем выбросов углекислого газа. Во-вторых, правительство Индонезии рассчитывает запустить несколько предприятий по производству аккумуляторов для электромобилей. В стране может разрабатываться достаточное количество сырья для таких предприятий, а для привлечения компаний-производителей аккумуляторов будут введены налоговые каникулы.

Ожидается, что эти меры позволят запустить производство электромобилей в 2022 году, а к 2025 году доля электрокаров в национальном производстве автомобилей может быть доведена до 20%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле автопроизводители из Китая и Франции — Jiangling Motors Corp. и Renault объявили о создании в КНР совместного предприятия для развития транспорта, использующего альтернативные источники энергии.