Лас-Вегас, США, 21 июля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Липинец одержал победу над филиппинцем Джаяром Инсоном в титульном поединке за звание чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO), проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.

Боксерские перчатки

Бой окончился во втором раунде, когда Липинец отправил встречным ударом своего противника в нокаут.

Напомним, в начале в данном бою соперником российского боксера должен был стать американский спортсмен Джон Молина, однако он вынужден был с него снятся из-за травмы.

Отметим, теперь в активе Сергея Липинца 16 побед (13 — нокаутом) при одном поражении. Для Инсона это третье поражение при 18 победах.