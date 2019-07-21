Киев, 21 июля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. На Украине в 8:00 по местному времени (совпадает с московским) стартовало голосование на внеочередных выборах в Верховную раду, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования. Выборы на Украине

Избирательные участки будут работать до 20:00. Пока что нет информации о том, сколько участков не смогли вовремя начать работу.

Принять участие в голосовании могут граждане Украины от 18 лет при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт и т.д.).

Каждому избирателю на парламентских выборах необходимо заполнить два бюллетеня — со списком партий по общегосударственному округу и списком кандидатов от мажоритарного округа.

Согласно законодательству, ЦИК Украины объявит официальные итоги выборов в течение 2 последующих недель, до 5 августа включительно.

Ранее глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук призвала избирателей не портить бюллетени, правоохранителей — обеспечить правопорядок, но не «пересекать границы» относительно вмешательства в деятельность избирательных комиссий, а политические силы и высоких должностных лиц — дать ЦИК провести «действительно честные и демократические выборы без давления».