Лондон, 21 июля, 2019, 08:33 — ИА Регнум. Британский боксёр Дерек Чисора победил представителя Польши Артура Шпильку в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лондоне.

Клод-Шарль Бургонье. Нокаут

Бой окончился во втором раунде, когда британец прижал своего оппонента к канатам, переведя схватку в клинч, а после этого серией нижних и боковых ударов отправил его в нокаут.

Отметим, в прошлом оба боксера претендовали на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Дерек Чисора уступил в 2012 году Виталию Кличко, а Артур Шпилька в 2016 — Деонтею Уайлдеру.

Напомним, это 31-я победа Чисоры при 9 поражениях. Для Артура Шпильки это четвертое поражения в 26 боях в качестве профессионала.