Манчестер, Великобритания, 21 июля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Испанский голкипер футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа согласовал со своим клубом рекордный контракт, сообщает 21 июля The Telegraph.

Meghdad Madadi Давид де Хеа

По данным издания, согласно условиям нового контракта, заработная плата 28-летнего голкипера составит 375 тысяч фунтов в неделю (примерно 19,5 млн долларов в год), что сделает испанца самым высокооплачиваемым в мире вратарем.

При этом отмечается, что этот новый контракт будет подписан игроком и руководством «МЮ» после возвращения команды с предсезонного турнира в США.

Отметим, Давид де Хеа играет за «МЮ» с 2011 года. В минувшем сезоне сыграл за клуб в 53 матчах, в которых пропустил 71 мяч.