Иркутск, 21 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. К лесным пожарам и наводнению в Иркутской области добавилось ещё и задымление. Как сообщает сегодня, 21 июля, региональное ГУ МЧС РФ, угрозы для населённых пунктов нет, однако задымление от природных пожаров накрыло Братский, Чунский, Усть-Илимский, Нижнеилимский, Усть-Кутский районы. Также, согласно прогнозам, в область задымления могут попасть Тайшетский, Катангский и Киренский районы.

Лесной пожар

Всего по состоянию на утро 21 июля 2019 года на территории Приангарья действуют 86 лесных пожаров общей площадью почти 217,5 тысячи гектаров. В регионе действует два режима ЧС: в связи с природными пожарами и наводнением.

На этом фоне совсем скромным выглядит число потушенных за сутки пожаров. По данным сайта иркутского правительства, 20 июля на землях лесного фонда было ликвидировано четыре возгорания общей площадью 1721 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вот уже несколько дней переживающая мощнейшее наводнение Иркутская область выходит в лидеры по лесным пожарам в России. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», если по всей России на 20 июля действовало 140 лесных пожаров на площади 104 855 га, то на землях лесного фонда Иркутской области бушевало 43 пожара на площади 59 967 га.

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