Москва, 21 июля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. Космонавт Александр Скворцов, астронавты Лука Пармитано и Эндрю Морган, прибывшие к Международной космической станции на корабле «Союз МС-13», открыли люки и перешли на борт МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Прибывшие вошли в состав экспедиции МКС-60, присоединившись к Алексею Овчинину, Нику Хейгу и Кристине Кук. Полный экипаж МКС в составе 6 человек провёл сеанс связи с наземным центром, пообщавшись с коллегами и родными.

Планируется, что полёт Скворцова, Пармитано и Моргана продлится 201 день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в 19:28 ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблём «Союз МС-13» стартовала с космодрома Байконур. 21 июля в 01:48 транспортный корабль успешно состыковался с МКС.