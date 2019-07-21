Киев, 21 июля, 2019, 07:04 — ИА Регнум. Своим правом временно изменить место голосования на досрочных парламентских выборах воспользовались почти 281 тыс. украинцев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dn.npu.gov.ua На избирательном участке в Донецкой области

Как отмечает ЦИК Украины, наибольшее количество заявлений подано от избирателей Донецкой области (42,6 тыс.) и города Киев (21,2 тыс.). Меньше всего желающих сменить место голосования нашлось в Черновицкой области (около 1,5 тыс. человек).

Стоит отметить, что место голосования на выборах президента сменили более 315 тыс. украинцев, хотя сама процедура смены тогда была более сложной. Эксперты связывают такую тенденцию с периодом летних отпусков.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные выборы в Раду на Украине пройдут 21 июля с 8 до 20 часов по местному времени. Жители страны выберут 424 депутата парламента нового созыва — 225 по партийным спискам, 199 — по мажоритарным округам. В МВД Украины уже заявили, что день голосования спокойным не будет — проблемы ожидаются на 85-ти округах.