Киев, 21 июля, 2019, 06:48 — ИА Регнум. ЦИК Украины зарегистрировала 1.719 официальных наблюдателей от 22 международных организаций и от 12 иностранных государств для работы на досрочных парламентских выборах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Paasikivi Илька Канерва

Кроме того, предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время этих выборов 163 украинским общественным организациям.

В частности, парламентская ассамблея ОБСЕ делегировала на Украину около 60 наблюдателей. Возглавит миссию представитель Финляндии Илька Канерва, который заявил прессе, что Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами «продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам».

Довольно масштабную делегацию выставил на выборы Всемирный Конгресс украинцев.

«На парламентские выборы у нас будет 143 краткосрочных наблюдателей из 28 стран мира. Также у нас будет и 125 наблюдателей, которые будут дальше следить за медиа-мониторингом», — заявил глава миссии ВКУ Евгений Чолий.

ИА REGNUM напоминает, что ранее официальный Киев вступил в конфликт с ПАСЕ после решения Ассамблеи о возвращении российской делегации. Спикер Рады предыдущего созыва парламента Андрей Парубий своим решением отозвал приглашение для представителей ПАСЕ наблюдать за выборами. Эксперты в своих комментариях отмечали, что отсутствие наблюдателей от ПАСЕ скажется на признании легитимности нынешних парламентских выборов.