Киев, 21 июля, 2019, 06:39 — ИА Регнум. Украинцы, проживающие в Японии, Австралии, Китае и Индии, начали голосование на досрочных выборах в Верховную раду. Подробности передает 21 июля телеканал «112 Украина».

Syced Здание посольства Украины в Токио

Первыми возможность принять участие в выборах получили украинцы, проживающие в Австралии. Участки на южном континенте открылись в 01:00 по времени Киева. В 02:00 киевского времени открылись двери избирательных участков в Японии, а еще через час и в Китае.

По данным ЦИК Украины, всего за рубежом на досрочных выборах в Раду работают 102 избирательных участка. Голосование на зарубежных участках закончится в 06:00 (по киевскому времени) 22 июля, когда закроется последний участок в Сан-Франциско.

На территории Украины избирательные комиссии будут работать с 08:00 до 20:00, избирателям будут выданы два бюллетеня: за партию и за кандидатов-одномандатников. У соотечественников за границей будет возможность проголосовать только за партию.