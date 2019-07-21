Каракас, 21 июля, 2019, 05:14 — ИА Регнум. Положительно оценил итоги встречи с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым президент Венесуэлы Николас Мадуро. Соответствующее обращение глава государства опубликовал 20 июля в Twitter.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

По словам президента, встреча с Рябковым «прошла позитивно».

"Мы говорили о важности развития отношений сотрудничества и взаимодействия во всех областях, направленных на развитие наших народов», — отметил Мадуро.

Ранее прошедшую встречу с законным руководителем Венесуэлы прокомментировал замглавы МИД РФ Серей Рябков. Поддержка Москвой Каракаса остается неизменной, заверил дипломат журналистов.