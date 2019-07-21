Киев, 21 июля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. О готовности незамедлительно начать оборону Украины от якобы находящихся на украинско-белорусской границе российских военных заявили в руководстве 61-й отдельной пехотной егерской бригаде, сообщает 20 июля пресс-служба подразделения в сети Facebook.

Hk.npu.gov.ua Украинские силовики

Как следует из сообщения, на Украине проверяют информацию о возможном нахождении подразделений российских вооруженных сил на белорусской территории Чернобыльской зоны отчуждения.

В том случае, если информация об этом подтвердится, 61-я бригада готова незамедлительно выдвинуться на северные рубежи страны для защиты от «российского оккупанта», в «считаные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору».

Ранее в социальных сетях стала распространяться информация о якобы имеющемся скоплении вооруженных сил РФ на граничащей с Украиной белорусской территории.