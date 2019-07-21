Каракас, 21 июля, 2019, 04:33 — ИА Регнум. Российская политика в отношении Венесуэлы неизменна и основывается на поддержке законного правительства страны. Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил журналистам 20 июля по итогам встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Kremlin.ru Николас Мадуро

По мнению замглавы российского МИДа, прошедшая встреча с президентом Венесуэлы продемонстрировала враждебным силам, пытающимся вмешаться во внутренние дела страны, «большую степень солидарности» между Москвой и Каракасом.

«Мы пытались со своей стороны показать, что стратегическое партнерство России и Венесуэлы неизменно, — отметил Рябков. — Мы твердо верим в то, что законное правительство Венесуэлы во главе с Мадуро полностью способно справиться с трудностями».

Кроме встречи с президентом Венесуэлы представитель МИД РФ провел переговоры с премьер-министром страны Делси Родригес.

Напомним, визит замминистра иностранных дел в Венесуэлу продлится до 22 июля. В эти дни Рябков намерен провести ряд встреч на разных уровнях от президента страны до контактов с представителями профильных ведомств.