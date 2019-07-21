Лондон, 21 июля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Британское правительство разрабатывает пакет мер в отношении Ирана в связи задержанием британского танкера в Омузском проливе, сообщает 20 июля The Telegraph.

Британский флаг

По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил о крайнем разочаровании Лондона инцидентом с захватом британского танкера. Об этом Хант сообщил иранской стороне в ходе телефонных переговоров, предупредив Тегеран также об опасности «незаконного и дестабилизирующего поведения».

Сообщается также, что британские власти подготовили пакет экономических и дипломатических мер, официально объявить о которых Лондон планирует в воскресенье, 21 июля.

Британия также может настаивать на введении антииранских санкций на площадках ООН и ЕС, в связи с частичным отказом Тегерана от выполнения условий ядерной сделки.

Напомним, ранее действия Ирана в Мексиканском заливе осудили в НАТО. Инцидент с захватом судов, считают в альянсе, представляет угрозу судоходству.

Между тем, иранские власти настаивают на том, что задержание британского танкера произошло из-за нарушений правил судоходства.