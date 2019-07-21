Стокгольм, 21 июля, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Около 500 тысяч автомобилей марки Volvo отзывает шведский автогигант по всему миру, сообщает 20 июля немецкая газета Handelsblatt.

Эмблема Volvo

Причиной отзыва стало обнаружение дефекта в моторном отсеке. По одному из худших сценариев, неисправность может привести в возгоранию двигателя, сообщили представители компании.

Дефект касается моделей, произведенных в 2014—2019 годах, с дизельным четырехцилиндровым двигателем.

Только в Германии было отозвано 54 тысячи автомобилей, по всему миру отозвано около полумиллиона экземпляров.

По данным источника, ранее Volvo сообщила о резком спаде производства.

Напомним, с 2010 года автоконцерн Volvo принадлежит китайской компании Geely Automobile. Кроме Швеции производство открыто также в Китае, руководство компании ведет переговоры о строительстве завода в США.