Москва, 21 июля, 2019, 02:44 — ИА Регнум. Стартовавший с Земли несколько часов назад космический корабль «Союз МС-13» успешно пристыковался к МКС, сообщает 21 июля пресс-служба Роскосмоса.

NASA МКС

Сообщается, что сближение пилотируемого корабля осуществлялось в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра управления полетами, в результате чего в 01:48 произошла стыковка «Союза» и модуля «Звезда» международной космической станции.

В настоящее время космонавты проводят необходимые манипуляции по подготовке открытия люков, после чего прибывшие на МКС Александр Скворцов, Лук Пармитано и Эндрю Морган смогут попасть в бытовой отсек станции.

В 02:30 мск Роскосмос начнет прямую трансляцию открытия люков.

Напомним, 20 июля в 19:28 мск космодром Байконур покинул пилотируемый корабль «Союз МС-13», на орбиту его доставила ракета-носитель «Союз-ФГ».