Брюссель, 21 июля, 2019, 01:38 — ИА Регнум. Действия Ирана в Ормузском проливе представляют угрозу судоходству. Соответствующее заявление распространила 20 июля пресс-служба НАТО.

Defenseimagery.mil Иранский боевой корабль

«Мы осуждаем захват двух коммерческих судов в Ормузском проливе, — говорится в сообщении. — Это представляет собой явный вызов международной свободе судоходства».

Официальный представитель Североатлантического альянса призвал немедленно освободить удерживаемые Тегераном корабли и их экипажи, отметив также, что Великобритания выступает за дипломатическое урегулирования ситуации.

Как сообщалось ранее, Корпусом стражей Исламской революции в Ормузском проливе были задержаны два танкера, один из которых шел под британским флагом. Как пояснил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в своих действиях Тегеран руководствовался морскими правилами.