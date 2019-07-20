Ростов-на-Дону, 20 июля, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России. Встреча прошла 20 июля на «Ростов-Арене» и завершилась со счётом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Хорен Байрамян и Александр Зуев. У гостей мячи забили Луис Адриано и Георгий Джикия.

Таким образом, после двух матчей в чемпионате России московский клуб «Спартак» имеет в активе 4 очка, клуб «Ростов» также набрал 4 балла.

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