При крушении небольшого самолета в Германии погибли три человека
Берлин, 20 июля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. На юго-западе Германии на территории торгового центра (ТЦ) упал небольшой самолет. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.
Adrian Pingstone
Лёгкий самолёт
ЧП произошло в субботу, 20 июля, в городе Брухзаль. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.
«В самолете находились три человека, все они погибли», — сообщил представитель полиции Марион Кайзер.
В настоящее время выясняются причины происшествия.
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