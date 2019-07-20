Берлин, 20 июля, 2019, 23:19 — ИА Регнум. На юго-западе Германии на территории торгового центра (ТЦ) упал небольшой самолет. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

Adrian Pingstone Лёгкий самолёт

ЧП произошло в субботу, 20 июля, в городе Брухзаль. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека.

«В самолете находились три человека, все они погибли», — сообщил представитель полиции Марион Кайзер.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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