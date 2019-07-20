Луганск, 20 июля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) 20 июля нанесли удар по городу Первомайску в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом, как передает ЛуганскИнформЦентр, сообщили в Генпрокуратуре ЛНР.

Mil.gov.ua Танк ВСУ

По последним данным, в результате обстрела погиб один человек, еще семь пострадали.

«Погибла женщина, — говорится в сообщении. — Получили ранения семь человек».

Напомним, 15 июля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга заявил, что командование 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ ведёт подготовку провокации с целью вернуться на ранее оставленные позиции возле населённого пункта Станица Луганская.

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